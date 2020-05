Emotivo saludo de Jimena Barón a su madre por el cumpleaños

View this post on Instagram

Mamu00e1: que me diste la vida, la paciencia, la compau00f1u00eda y la libertad. Que me regalaste convertirte en mamu00e1 y con eso todo tu amor para siempre. Felices 60 au00f1os mami de mi corazu00f3n. Me duelen los brazos de no poder abrazarte y haberme quedado afuera, se me estruju00f3 el alma de cantarte por Zoom pero mu00e1s nos estrujaremos cuando podamos vernos. Quiu00e9n iba a pensar que lo obvio y ordinario es lo mu00e1s valioso y lo que uno mu00e1s extrau00f1a? Gracias por enseu00f1arme sin enseu00f1arme, por haber estado siempre, por generar risas y sonrisas en tiempos no felices, por haberte puesto todo al hombro y remar con lo que habu00eda, incluso cuando no habu00eda nada. Gracias por los campamentos en carpa, por los asados al lado de la ruta, por llevarme a ver los aviones despegar cuando no podu00edamos viajar. Perdu00f3n por la exigencia y muchas otras cosas que te fumaste por ser la u00fanica que tenu00edamos, la u00fanica que siempre estuvo. Te entiendo tan diferente ahora de grande, de madre, te agradezco con el alma. Lamento el escaso tiempo que pasamos juntas u00faltimamente debido a mi trabajo, te extrau00f1o, te abrace muy poco. Entiendo ahora que todo el tiempo que planeamos no existe, que la quemazu00f3n de neuronas por los problemas que tenemos y su invasion y posesiu00f3n, en realidad la inventamos un poco nosotros mismos. La u00fanica verdad, al final, es esa frase pedorra de cualquier libro espiritual promedio, el maldito ahora...es todo lo que tenemos. Odio esos libros, pero si. Quiero mu00e1s de todo lo que me pierdo demasiado. Quiero mu00e1s de todo lo que uno extrau00f1a pero no sabe que va a extrau00f1ar cuando lo vive. Quiero mates, la fugazzeta rellena de la Mezzetta, almuerzos en lo de Charly, tardes en tu pile de fibra de vidrio que logramos colocar en el fondito entre todos, quiero mu00e1s guitarreadas abajo de la parra del patio chorizo. Mu00e1s risas despreocupadas, mu00e1s abrazos ocupados. Siempre quise viajar con vos de grandes, aunque pensu00e9 que ser grande se sentiru00eda distinto. Me siento igual a la nena de las fotos. Que sensaciu00f3n extrau00f1a. Viajemos (apenas se pueda), que todo es ahora, lo demu00e1s es mentira. Te amo ma, creo que muchu00edsimo mu00e1s de lo que pensas, feliz cumpleau00f1os u2764ufe0f @mcgabrielabaron