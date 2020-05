La seductora foto de Belén Francese que impactó a todos

View this post on Instagram

Amo mi nuevo juego de comedor u0026#34;Restorationu0026#34; de @newstylemuebles u2764 con sillas Donna ud83dude4c El color es OLD WHITE ya que me iba a tono con el resto del comedoru2714 El color de las sillas lo elegiu0301 en la paleta que tienen de mas de 20 colores de tapizados ud83dude4c