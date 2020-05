Con un shorcito ajustado, Sol Pérez reveló el secreto para su cola

Este lunes, Sol Pérez, compartió con sus seguidores los secretos de su entrenamiento para tener su lomazo. En su cuenta de Instagram, publicó un video y mostró una exigente rutina e invitó a sus fans a entrenar como ella.

“Podes entrenar todos los días conmigo teniendo la app de @bigg.fit. Háblenle por privado, como objetivo tienen que poner entrenamiento Sol Pérez”, escribió la modelo y aseguró que para mantener su figura “no hay secretos”, sino puro entrenamiento.

Desde hace varios días, la conductora del noticiero de Canal 26, comparte sus rutinas de ejercicios para lucir su figura.

Este lunes, la mediática, también compartió uno de sus tips de belleza para mantener la piel de su cara.

El fin de semana, la rubia, participó en el programa PH Podemos Hablar, donde confesó que su abuela, que murió en un accidente, se contactó con ella en una experiencia paranormal. "Se me apareció mi abuela en un sueño. Cuando siento que me está por pasar algo o estoy muy nerviosa, ella aparece para abrazarme o tranquilizarme", reveló la modelo.

Sol, dijo que algunas personas se le acercaron para pedirle si podía comunicarse con familiares fallecidos, sin embargo, ella se negó. "Me dijeron que entrenando esto que me pasa podría ayudar a otros, pero no me parece meterme en algo que no conozco", afirmó.

Por último, la modelo señaló que este tipo de experiencias al principio le daban miedo y le provocaban ciertas dificultades a la hora de dormir. "Yo no me podía acostar con la luz apagada. Me daba temor. Con el tiempo lo aprendí a interpretar mejor", sostuvo.