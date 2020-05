Yanina Latorre y su confesión sexual sobre Jorge Lanata

Yanina Latorre dejó a todos con la boca abierta luego de confesar sus deseos íntimos con el conductor de “Periodismo para Todos”, Jorge Lanata.

Este lunes, Ángel de Brito compartió un tape de una entrevista con Lanata por su próximo regreso a El Trece y hablaron de todo: coronavirus, política y hasta de Marcelo Tinelli. Sorprendentemente, el periodista político reveló ser fan de Yanina Latorre con quien trabajó en radio hace un tiempo atrás.

Al volver al piso para comentar la noticia, Latorre fascinada por la declaración de Lanata agregó que la admiración era mutua y reveló que es el único hombre con el que le sería infiel a su marido: "Me encanta el olor, cómo se viste, la inteligencia...", comenzó a decir.

"Si Lanata me da bola le doy hasta dejarlo sin aliento…Es el hombre con el que le sería infiel a Diego. No pasó nada porque no me invitó... yo soy machista", respondió cuando le preguntaron por qué no fue al frente.

"Amé trabajar con él, nos hicimos amigos. Varias veces hablamos de su vida íntima, pero no lo voy a vender al aire", dijo la rubia. Ante la insistencia de Karina Iavícoli de por qué no había pasado Latorre respondió: "Es platónco. Se lo dije en la cara y él me respondió: 'Ojo, ojo que me puede calentar'".

Con la ironía que la caracteriza Yanina agregó: "No sé si le importa o no a Diego, no es mi problema. Lanata, hoy te llamo y voy a tomar el té con vos".

¿Pasará algo entre ellos?