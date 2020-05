Luego de compartir la cuarentena, Jimena Cyrulnik rajó a su ex marido de su casa

La familia de Jimena Cyrulnik fue la primera en blanquear que compartía el aislamiento con su ex marido para estar cerca de sus hijos y no tener que trasladarlos de una casa a la otra.

Con una excelente relación entre ellos Jimena y Lucas Kirby compartieron a través de sus redes sociales imágenes de la convivencia, las responsabilidades compartidas y los momentos de esparcimiento con sus hijos Calder y Tyron.

Pero llegó un momento que, aunque la cuarentena siguió siendo obligatoria, Lucas decidió regresar a su casa y terminar la convivencia en familia. En diálogo con Hay que ver (El Nueve), Cyrulnik contó cómo resultó el día a día con su ex pareja: "Todo espectacular. No nos peleamos y está todo bien. De común acuerdo decidimos que se volviera a su casa. Hubo buena onda y amistad pero nada de contacto carnal ni de intento de reconciliación", aclaró.

Acerca de la causa por la que Lucas decidió irse, la rubia dijo: "Extrañaba sus espacios, su lugar y como ahora puede ir y venir pudo volver a su casa…Lo positivo de esta cuarentena fue que nos encontramos desde otro lugar, fortaleció la amistad que teníamos y también recordamos por qué nos separamos. Estamos muy contentos", reflexionó.

El lado negativo de que su ex dejó su casa fue que siempre se encargó de la cocina: “Me cuesta la cocina porque Lucas me ayudaba a organizarme, pero cocino porque no me queda otra; tengo dos hijos, dos perros... A veces pedimos delivery. No me cuido porque quisiera engordar un par de kilos", concluyó relajada.