Fede Bal se quebró al recordar cómo le dijo a su madre que tenía cáncer

En marzo de este año, Federico Bal salió en sus redes sociales a contar que había sido diagnosticado con cáncer de intestino, y si bien se mostró positivo y generó conciencia en los jóvenes para que se hagan estudios preventivos, también tuvo sus momentos de ira y desconcierto ante la terrible enfermedad.

Noticias Relacionadas Carmen Barbieri angustiada por su hijo Fede Bal

Entrevistado virtualmente por “Los Ángeles de la Mañana” (El Trece), el actor no pudo contener las lágrimas al recordar el momento en que debió hablar con su madre, Carmen Barbieri, y contarle por lo que estaba pasando: “Fuimos con Julieta mi hermana, Roberto Peña su pareja y mi amigo Pepe Ochoa. Le toqué el timbre, le dije ‘sorpresa’, nos abrazamos y me preguntó si me habían dado los resultados de la biopsia. La senté y le dije ‘sí, ma, tengo cáncer’. Se quebró, pobre”, dijo Fede visiblemente emocionado.

Noticias Relacionadas Fede Bal visitó al Padre Ignacio y no pudo evitar llorar al ver al cura sanador

Luego agregó: “Me emociona porque es difícil y es la peor noticia que le podés dar a una madre…La abracé, le dije ‘no pasa nada, voy a estar bien, soy joven’. Pero ella me decía que ella me tenía que consolar”, recordó.

Para ponerle un poco de humor al difícil momento, Fede recordó que se le vino a la mente una broma y le dijo a su madre que fueran a Disney: “Ella es fan, me quemó la cabeza desde chico y le dije ‘vamos a Disney, va a estar todo bien’. Si conocen Disney, saben que van muchos pacientes oncológicos o terminales porque quieren pasar su visa ahí ya que son 24 horas de fantasía. Ella siempre me dice ‘si me descubren algo a mí nos vamos a Disney’ así que esta vez fui yo el que le dije ‘me descubrieron algo a mí, saquemos los pasajes’”, recordó Fede emocionado.