"No quiero volver a la tele": Mirtha Legrand no supera la muerte de Goldy

Mirtha Legrand se encuentra atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida, luego de sufrir el fallecimiento de su tan querida hermana Silvia Legrand, más conocida como "Goldy", a raíz de un paro cardíaco que sufrió mientras se encontraba durmiendo.

A raíz de este duro golpe, Mirtha podría no regresar a la televisión argentina. Su hija Marcela Tinayre, declaró lo siguiente en un programa de chimentos: "Ayer se lo pregunté. Le dije: 'Mamá, ¿te gustaría volver al programa'. Me acuerdo cuando hizo el duelo de papá y después el de Daniel, que fueron tres meses. Me dijo: 'No, por ahora no'. Tiene que recomponerse, como tenemos que recomponernos todos".

Se sabe que este mal momento de la "Chiqui" comenzó desde el año pasado, cuando falleció su hermano en el mes de agosto. Desde ese instante, integrantes de su familia manifiestan que Mirtha no se encuentra bien. "Nunca la vimos así, estaba absolutamente destruida. Nos preocupa el impacto que esto pueda tener en su salud y en la de Goldie", habían declarado sus seres queridos luego de la muerte de su hermano.

A raíz de este horrible situación, y para proteger su salud, la diva de los almuerzos podría no regresar, por lo menos hasta fin de año, a la televisión argentina. De este modo, su programa que lleva más de 50 años de emisión, podría dejar de llevarse a cabo, o en su defecto, continuar con la conducción de Juana Viale.