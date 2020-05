Ivana Nadal mostró su encanto con una seductora prenda de seda

Este jueves, Ivana Nadal, compartió una foto en su cuenta de Instagram, luciendo una seductora prenda de seda. La conductora, llamó la atención con un conjunto de color rojo vino.

Al parecer, a la morocha le hizo bien la catarsis sobre el amor propio y ajeno que realizó el miércoles a través de un video que publicó en la red social y se mostró relajada. “Este vídeo se lo quiero dedicar con todo mi amor a aquellos que todavía NO SE ANIMARON A SER FELICES. Tomate estos minutos y dedicatelos si es que cada vez que ves un vídeo mío o algún post, te genero BRONCA, o pensas que ME PEGO LA MÍSTICA... Amo que me haya pegado la mística”, escribió la modelo junto a su publicación.

La modelo, decidió distenderse un poco de su rutina y reflexionó sobre las cosas de la vida. “Estoy descubriendo lo más hermoso de la vida. No lo veas como algo RARO, vos podes vivirlo. No veo lucesitas de colores, ni creo que todo es perfecto. Al contrario, es lo más imperfecto que puede ser y eso lo hace MEGA ESPECIAL”, comentó en su publicación. Y agregó “Es la vida. Con su amor y su odio, con su felicidad y su tristeza, con cada una de nuestras palabras y pensamientos que emanamos y enviamos al universo. ESO FORMA NUESTRA VIDA, y es hermosa para VIVIRLA, no para CRITICARLA. Deja el odio, rencor, envidia y celos de lado. Abri tu ALMA (que es tu esencia) y deja entrar el amor, la paciencia, el perdon y la aceptación. VOS PODES. El cambio es ahora y es un trabajo CONSTANTE. CONSTRUÍ TU MEJOR VERSIÓN”.

Constantemente, Ivana, mantiene a sus seguidores pendientes de sus rutinas de ejercicios. En los últimos días, la conductora, también realizó sesiones de entrenamiento a través de vivos en Instagram en los que sumó una importante cantidad de seguidores.