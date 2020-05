Jimena Barón y las propuestas hot que recibe vía redes sociales

Como es de público conocimiento, Jimena Barón está harta del aislamiento y reconoce a viva voz que necesita tener relaciones sexuales luego de tanto tiempo encerrada en su departamento.

Actualmente sola, porque su hijo Morrison está en la casa de su padre Daniel Osvaldo, La Cobra utiliza sus redes sociales para expresar todo lo que siente y quejarse del momento que nos toca vivir.

Estos días, la actriz comentó en una de sus historias de Instagram: "Bueno, me metí a leerlos un poco. Momo está con el papá, por eso estoy sola… ¿Hace cuánto tiempo que no mmm? Lo que duró la cuarentena, claramente, porque no se puede. Tengo amables propuestas de romper la cuarentena… sí”, comentó reconociendo que aparecieron varios candidatos al reclamo de su falta de sexo y diversión.

La intérprete de “Puta” se manifestó feliz por las propuestas recibidas a las que calificó de “subidas de tono” en algunos casos, pero por el momento prefirió rechazarlas: "Las agradezco, pero no se puede. Ahora, por lo que leo están todos haciendo cualquiera", concluyó.