¡No lo puede creer!: Martín Baclini se quedó afuera del Bailando

Luego de todos los escándalos entre Martín Baclini, Agustina Agazzani y Cinthia Fernández, la productora de Marcelo Tinelli decidió que el combo no forme parte de la edición del “Bailando 2020”.

Si bien hasta hace unas semanas, el empresario rosarino hablaba en notas periodísticas sobre sus expectativas para este año en el programa de El Trece, LaFlia evaluó el listado de los posibles participantes y tomó una determinación.

Las idas y vueltas en la confirmación de la participación de la modelo y bailarina Agustina Agazzani generaron la baja del trío que, en la pista del programa más importante de la televisión argentina, mediría por los conflictos entre los tres.

Con la noticia de su desvinculación de Showmatch, Baclini comentó: “Si estoy en el Bailando, súper feliz. Y sino estoy, siempre voy a estar súper agradecido a toda Laflia… Siempre la producción fue muy sincera y cuando me llamaron por primera vez me explicaron que la condición era que bailara con Agustina, y que recién con la confirmación de nuestra aceptación iban a convocar a Cinthia", explicó el empresario al portal de Ciudad Magazine.

Luego agregó: "el trato fue tal cual como lo dijo el Chato en su momento en LAM. Éramos los tres o ninguno. Con respecto a mi año laboral, esta decisión no me cambia en nada porque yo lo hago por la alegría que me da el programa. De hecho, donaba el sueldo completo para que se cumpla el sueño que me tocaría”, cerró Baclini.