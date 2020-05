Una bomba: Flor Peña jugó con dulce de leche y levantó la temperatura

View this post on Instagram

SOY DULCERA NIVEL DIOSSS!!! ud83cudf70ud83cudf54ud83cudf69 y este encierro no ayuda mucho!!! ud83dude1bud83cudf6b . La vez pasada les contu00e9 este secreto que me compartiou0301 mi Doctora @csciales ud83dudc69ud83cudffcu200du2695ufe0f. El IP2, un plan de 60 diu0301as para REDUCIR DE PESO Y PARAR LA COMPULSIOu0301N!!! . Much@s ya lo tienen y me estau0301n contando lo espectacular de los resultados ud83dudc4fud83cudffbud83dudc4fud83cudffb . EL IP2 ES UN FITONUTRIENTE, CONFIABLE Y NATURAL y uno de los mayores descubrimientos para el control de peso ud83dude4fud83cudffb Es una enzima extraiu0301da de un tipo de u201cpapau201d llamada IP2 que logra aumentar de forma natural un aminoau0301cido producido por el intestino que disminuye el apetito, dando el mensaje al cerebro u201cestoy satisfechou201d. Por esta razou0301n, disminuye la ingesta de alimentos, el u201ctentarse fuera de horau201d, y los atracones. Con este tratamiento se logra reducir de peso sin peu0301rdida de masa muscular y desinflamar al organismo. Y NO tiene u201cefecto reboteu0026#34;. ud83dudc4cud83cudffb