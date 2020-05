Yanina Screpante habló sobre la posible paternidad del Pocho Lavezzi

A través de unos misteriosos posteos de Natalia Borges, la novia brasilera del Pocho Lavezzi, se dejó entrever que está embarazada mientras disfruta de la cuarentena junto a su novio argentino en la isla Saint Barths del Cairbe. La nueva compañía del deportista argentino, antes fue novia de Lorenzo Tonetti amigo de Lavezzi.

El primero de ellos traía un mensaje “elevado” que decía: “Dios no escribe el momento, lo hace cuando lo tiene que hacer” junto a un emoji de un bebé. El segundo posteo mostró dos versiones de la misma foto en donde a Borges se le ve una incipiente pancita en su traje de baño junto con la frase fue: “Me di cuenta que la simplicidad es siempre la parte más bella”.

Enterada de los rumores, la ex novia del futbolista, Yanina Screpante opinó sobre el tema y comentó a Paparazzi: “Ah, no sabía nada de la noticia…Es que no me sorprende porque no estaba al tanto de nada, me están contando ustedes. Si es verdad el embarazo, me parece bien”, dijo en tono desinteresado.

Noticias Relacionadas El nuevo novio millonario de Yanina Screpante

La diseñadora tuvo una extensa relación con Lavezzi que duró ocho años viviendo en lugares alejados como Francia o China. A dos años de la separación, aún existen conflictos legales y económicos entre los ex novios.