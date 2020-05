“A rey muerto…”: Cinthia Fernández y su nuevo candidato

Luego de los escándalos con Martín Baclini y su nueva novia Agustina Agazzani, Cinthia Fernández decidió tomar distancia y hacer su vida.

Con la decisión tomada de la producción de Marcelo Tinelli ni ella, ni su ex ni su nueva conquista participarán del Bailando (El Trece) por lo que, a partir de ahora, no hay nada más en común entre la ex pareja.

Cansada de los problemas que vivió desde el año anterior, la ex de Matías Defederico decidió darse una oportunidad en el amor y ya hay rumores de que la panelista de “LAM” está conociendo a alguien.

Este jueves en el programa de Ángel De Brito, Yanina Latorre fue quien contó algo acerca de la nueva relación de su compañera. Interesado en la noticia, el conductor de “LAM” interrogó a Fernández quien como al pasar respondió: “¿Yo? No estoy con nadie. Hablo con gente siempre”. Rápida de reflejos, Latorre interrumpió y le dijo: “Si no lo contás vos, lo cuento yo”.

Y luego continuó: “Hay uno que le gusta. Se van a ver post cuarentena. Es empresario. No es del medio. Perdoname, Cinthia. Te quiero mucho”, comentó y agregó: “Ella lo conoció en el contexto de algún canje o chivo que alguna vez hizo y el tipo estuvo en esa reunión de parte de esa marca. Y a partir de ahí le quedó el teléfono”.

Ante el relato de Yanina, Cinthia se mostró incómoda y comenzó a hacer extrañas señas para que dejara de hablar pero la rubia no hizo caso y dijo: “No me pongas esa cara. No mientas. Ahí empezó el vínculo. No se había fijado en él y ahora se están acompañando”, comentó risueña y finalizó diciendo: “La trata bien. Le manda mensajes amorosos… Yo la agarré chateando. Está re contenta”.