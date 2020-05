Luciano Castro sorprendió con su “look cuarentena”

Luciano Castro rompió, el jueves en la tarde y por la televisión abierta, con todos los prejuicios de la cuarentena y demostró que vestirse cómodo y descuidar el pelo o la barba, no importan tanto en este contexto de enfermedad y contagio en donde estar sano en la verdadera prioridad.

Noticias Relacionadas Sabrina Rojas celebró su cumpleaños con una bikini fatal

En comunicación virtual con Jorge Rial en su programa “Intrusos” (América), Luciano Castro se mostró relajado y abierto a una charla en donde se permitió hablar de todos y opinar de algunos temas importantes en esta época de pandemia.

El esposo de Sabrina Rojas se mostró un tanto desprolijo y, en casi toda la entrevista, con el pelo crecido sobre los ojos. Igualmente su gran barba llamó la atención de los espectadores que rápidamente comenzaron a comentar sobre el actor en las redes sociales, convirtiéndose en tendencia en Twitter mientras sucedía la charla con el conductor de América.

Noticias Relacionadas Luciano Castro y sus fotos practicando surf en Mar del Plata

Los comentarios que iban apareciendo en las redes resaltaron la “facha” de Castro en cualquier situación y, tanto hombres como mujeres, recordaron las fotos del actor desnudo que el año pasado se viralizaron y causaron tanto daño en la familia.

Ahora que hizo Luciano Castro que tendencia pic.twitter.com/npWmrkRkBo — CarJesLeiv (@JesLeiv) May 7, 2020

Más allá de lo estético, Castro también se refirió a la situación de los actores y la imposibilidad de trabajar por las disposiciones de SAGAI y pidió que tengan en cuenta “a los artistas que menos ganan, que son la mayoría”.

“Si yo me llego a quejar porque no voy a grabar y salta alguno y me dice “hermanito no digas nada que yo no tengo para darles de comer a mis 4 hijos”, me tengo que quedar callado y darle la razón a esa persona”, remarcó Luciano quien nuevamente se pone en los zapatos del que peor la está pasando.