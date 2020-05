¿Separados? La China Suárez y Benjamín Vicuña en su peor momento

Cuando todo parecía un “cuento de hadas” en la relación entre Eugenia La China Suárez y el chileno Benjamín Vicuña, ahora surgen rumores de que estarían atravesando su peor momento.

Casi con la confirmación de un embarazo luego de que se viralizara un chat entre la actriz y una clínica privada para la colocación de una vacuna a domicilio por estar embarazada, ahora en el programa “Confrontados” (El Nueve) dieron esta información de último momento y que habla de una separación inminente.

Noticias Relacionadas La China Suárez y un furioso pedido para que no liberen presos

En el programa conducido por Marina Calabró, su panelista Pampito informó: “Se trata de la China y Vicuña. Ellos estarían en crisis y están viviendo en casas separadas. Un allegado a la pareja lo confirma y le habría confiado a una revista que están separados”, contó el periodista.

Luego agregó: “Esta es una información que circula hace unos días y te vas a sorprender porque las novedades vienen de sus fanáticos que descubrieron que ellos están viviendo en casas separadas porque en las redes, Vicuña sube fotos en su balcón donde se ve el paisaje de la Ciudad de Buenos Aires, y la China está haciendo la cuarentena en su country”, comentó el joven.

“Hace bastante tiempo que no suben fotos juntos. Y cuando dejan de ser tan activos en las redes, algo pasa. Por eso los fans encendieron la alerta”, dijo Pampito de acuerdo a lo que sus fanáticos advirtieron en las redes sociales de cada uno de los integrantes de la pareja.

Por su parte, Marina Calabró agregó: “A mí me llama la atención que me escriben del equipo periodístico de Para Ti, que es una revista que no se mete en los chimentos de alcoba. Y lo que me dicen es que efectivamente están viviendo en casas separadas y lo tienen de una fuente directísima de la pareja. Si ellos lo publican es porque lo tienen recontra chequeado, confirmado y no habría dudas”.