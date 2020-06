Fotasa de Flopy Tesouro en bikini arriba de la mesa

View this post on Instagram

Querer es poder, lo demas son excusas ud83dudcaa Termine de entrenar, ahora a prepararme un licuado con @ampkprotein proteina de origen vegetal sabor chocolateud83dude4c Ayuda junto a la actividad fisica a aumentar masa muscular y reducir grasa, tambien aporta minerales quelatados @quelatok que ayuda a mejor el pelo, la piel y las uu00f1as, ademas a elevar el sistema inmune! Podes pedirla en farmacias de todo el paisud83dude09 Siempre consulta con tu medico o nutricionista!