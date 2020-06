Kate Rodríguez a puro chape en las redes sociales

View this post on Instagram

En este momento que estu00e1 tan castigada la gastronomu00eda pidamos #delivery... pidamos #takeaway, comamos rico y ayudamos al rubro de la gastronomu00eda asi sobreviven a este momento tan complicado. Te gusta el Sushi? Te recomiendo @nemuri.sushi pasate y conoce su exquisita carta ud83cudf63