La sexóloga Alessandra Rampolla como nunca la viste antes

View this post on Instagram

Quien me conoce sabe que lo miu0301o no es entrenaru2026 pero hoy sentiu0301 la necesidad de hacerlo. De sudar. De gritar. De llorar un chiriliu0301n y alivianar. Ha sido una semana difiu0301cil, de mirar duras realidades y sentir muchiu0301sima tristeza, bronca e impotencia ante tanto odio, injusticia y dolor humano, mau0301s allau0301 de la pandemia. Los acontecimientos de los uu0301ltimos diu0301as en ud83cuddfaud83cuddf8 me tocan bien de cerca, como ciudadana norteamericana (Puerto Rico ud83cuddf5ud83cuddf7 es una colonia de los EEUU), como caribenu0303a tambieu0301n afro-descendiente, y sobre todo como mujer que cree fervientemente en la dignidad humana y la igualdad de derechos para todos, independientemente del color de nuestra piel, nuestras creencias morales/religiosas, identificaciou0301n de geu0301nero u orientaciou0301n sexual. Asiu0301 que hoy le metiu0301 al workout ud83cudfcbud83cudffbu200du2640ufe0f con la clara intenciou0301n de descargar mi dolor y frustraciou0301n. Y asiu0301 quedeu0301: sudaiu0301ta, ojerosa y con energiu0301a fiu0301sica sou0301lo para esta media sonrisa que les regalo. Pero tambieu0301n quedeu0301 un poco mau0301s liviana y reenergizada. Sintiendo que mi corazou0301n vuelve a latir atravesado de luz. Me siento un chispito mejor, al menos por hoy. Y nada, esou2026 les queriu0301a compartir. u2028Espero que terminen bien el diu0301a. Bendiciones para todos, los quiero mucho. ud83dude4cud83cudffcud83cudf38u2665ufe0f #selfcare #postworkoutbliss #endorphinhigh #merescato #feelingbetter #empatia #solidaridad #basta #icantbreathe #blacklivesmatter #antiracist #equidad #justicia #libertad