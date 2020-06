Moria Casán destrozó a Jorge Rial en las redes sociales

View this post on Instagram

Thanks @cristrego por renviarmelo. Los 2 Castiglione, lo mu00e1s!!! y el otro que no se ve ??? no es #AlcanzameElBulu00f3nCacho Quiu00e9n es el otro que estu00e1 blureado??? Ahhhhhhh creo que es un pibe que estu00e1 en la tele gracias a mi y a ese programa u0026#34;MORIA Y SUS 2 MARIDOSu0026#34; ud83dudc48 #CRIA_MONSTRUOS y se te abrojaru00e1n hasta que se den cuenta que son hijos de un pene inexistente, porque ya EL #HDP es un clichu00e9 machista al igual que el #Andu00e1ALaConchaDeTuHna, la lora la de...? Espero que SAGAI me pague mu00e1s el bolo de VOLVER porque esto no es ficciu00f3n es realidad!!! #AguanteCASTIGLIONE #MeImpresionaMiFama ud83dude02 Suerte querido MARIO que al final asumiste que no valu00eda la pena competir conmigo, esto te trajo tu desu00e1nimo espiritual y ya no estu00e1s, adorado papu00e1 de SOFIA GALA ud83dudc8bud83cudf08ud83cudf08 Para desasnar au00fan mu00e1s la ironu00eda? #HDP no es lo que piensan... saben que es??? #HeladoDePollo #NoExistu00eds ud83eudd23ud83eudd23ud83eudd23ud83eudd23ud83eudd23ud83eudd23ud83eudd23ud83eudd23ud83eudd23ud83eudd23ud83eudd23ud83eudd23ud83eudd23ud83eudd23 Tengo ganas de viboratear y estoy con instinto agudo de darle a la #YUGULAR hasta le chuparu00eda #LA_YUGULAR #Antiaging #VampirizarSangreAjena u00f3 como en la orto #Autovampirizarse