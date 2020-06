“Mataron” al Indio Solari y el músico salió a desmentirlo

No es la primera vez que los usuarios de las redes sociales “matan” a un famoso antes de tiempo. En muchos casos, son los mismos protagonistas de la nefasta noticia los que salen a desmentir la información.

Esto le sucedió al Indio Solari en la red social Twitter, cuando su nombre llegó a ocupar los primeros puestos de las tendencias nacionales por su “muerte”.

un soretito publicó una fake, ESTOY EN MI CASA TOMANDO UN MARTINI!!! salud forrito... — Indio Solari Oficial (@Indio_Solari_ok) June 10, 2020

Bajo el hashtag #QEPDIndio miles de fanáticos se paralizaron ante una noticia que no podías creer.

En cuestión de pocas horas, el mismo cantante salió a aclarar que estaba en perfectas condiciones: “Un soretito publico una fake, estoy en mi casa tomando un martini!!!! Salud forrito”, contestó irónicamente Solari a través de su cuenta de Twitter.

#QEPDIndio se nos fue uno de los más grandes del rock, el excelente vocalista de los piojos

QUE EN PAZ DESCANSES INDIO CERATI pic.twitter.com/9x7moNLuq4 — Facu Sandoval (@facusandoval___) June 11, 2020

A partir de la noticia de que el músico seguía con vida, los memes por el mal momento vivido comenzaron a poblar las redes y todo volvió a la normalidad.

Cuando vi en tendencia #QEPDIndio // Cuando leí que era fake. pic.twitter.com/iMx5ot2ojk — Bilardista uD83CuDDE6uD83CuDDF9 (@LeonBilardista) June 11, 2020

En 2016 y ante un rumor esparcido en las redes sobre una enfermedad que padecía el músico, él mismo se encargó de confirmarlo en Tandil: “Veo que en Internet está circulando con mucha fuerza la versión de que estoy enfermo y es verdad. Mr. Parkinson me está pisando los talones, pero les aseguro que no me voy a bajar tan fácil de un escenario”, comentó en aquel momento ante sus fanáticos.

El que lanzó el #QEPDindio merece escuchar de por vida a la Beriso. — Fabipa (@fabipa90) June 10, 2020