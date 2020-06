¡Censurada! Noelia Marzol y su problemática relación con Instagram

No son buenos días para Noelia Marzol y sus redes sociales. Desde hace un tiempo, la actriz protagonista de “Sex Virtual” compartió una serie de videos “subidos de tono” que luego desaparecieron como por “arte de magia” cuando en realidad fueron censurados por la famosa red social.

Instagram forma parte de la multimillonaria empresa Facebook y todo material relacionado con desnudos totales o parciales, cualquier tipo de actividad sexual o lenguaje inapropiado son revisados por la red y, en caso de no cumplir con las normas de control, eliminados con previo aviso.

Con el fin de promocionar la obra de José María Muscari, Marzol compartió algunos videos que luego fueron censurados y la actriz salió a manifestar todo su enojo.

Inclusive el video en donde Noelia salió a hablar de los comentarios que recibe una mujer cuando publica una imagen sensual en donde exhibe su cuerpo, fueron cuestionados por algunos usuarios que la siguen.

Luego de este nuevo altercado, la actriz subió un nuevo video modificado y dijo: "Dieron de baja de nuevo el video. ¡Qué sensibles están todos cuando no quieren escuchar algo! Imagínense que me están dando unas ganas terrible de callarme; tanto que acabo de hacer una nueva versión con traje y anteojos, poniéndole todos los 'pips' correspondientes", comentó irónica.

Con un nuevo look de ropa más “cerrada”, la rubia agregó: "Sigan alimentando estas ganas de callarme y no decir lo que pienso. Sigan que me encanta" y tras compartir la versión renovada del polémico video que la dejó en Trending Topic, agregó: "Agregué conceptos. Así que gracias por hacerme pensar un poco más. Versión a prueba de inseguros, retrógrados, cuadrados, de gente que no acepta otra manera de pensar, de vivir".

Para cerrar la novia de Ramiro Arias dijo: "Va a prueba de machistas, incluyo mujeres y hombres, de gente que no quiere ser sincera consigo misma, de gente molesta que no sabe ya qué hacer con su tiempo. Estoy total y completamente en desacuerdo con esta versión, en fin".