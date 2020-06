Un homenaje a Ricardo Fort en el día del padre

View this post on Instagram

Me gustaru00eda presentarles a un hombre que todos conocieron: Ricardo Fort, mi padre. Si, digo presentu00e1rselos porque hoy mi papu00e1 cumpliru00eda au00f1os y mi papu00e1 y el Ricardo de la Tele no eran la misma persona para mi. Cu00f3mo tambiu00e9n me gustaru00eda que me cuenten quien era u00e9l para ustedes que lo miraban en su lugar preferido, la tele. Artista era siempre, tanto en la tele como en casa frente a su compu pensando cosas para hacer o cantando en su piano. A veces le gritaba como un loco a la tv respondiu00e9ndole a alguien que hablaba de u00e9l. Eso era Artista y pasional, espero poder haber heredado de u00e9l su pasiu00f3n y su creatividad. Espero encontrar mi lugar en la vida como lo hizo u00e9l. Y este es el u00fanico homenaje vu00e1lido, celebrar su nacimiento, porque gracias a u00e9l yo llegue a este mundo y estoy rodeada de los afectos que u00e9l se aseguro que yo tuviera.