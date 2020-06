¡Sin pelos en la lengua! More Rial contó sus secretos para el mejor sexo

El escándalo y la separación de su ex Facundo Ambrosioni sólo es un recuerdo para Morena Rial. Por estos días, la hija del conductor de “Intrusos” compartió fotos sexys en su cuenta de Instagram y se animó a hablar de varios temas en una comunicación virtual con una amiga y sus seguidores.

Al mejor estilo de una cátedra de consejos sexuales, la joven realizó impactantes confesiones sobre el arte de amar y, llamando a las cosas por su nombre, sorprendió a todos los que la estaban escuchando.

Ahora More contó todo acerca de sus cirugías estéticas y de sus juegos previos al acto sexual: “Me hice un bypass gástrico a los 16 años, después me hice tres veces la panza y dos veces las tetas. Porque me las había hecho, pero después quedé embarazada y bueno, con la leche al principio se complicó. Así que en diciembre me las volví a hacer”, comenzó comentando la hermana de Rocío Rial.

En medio de la charla, uno de sus fanáticos consultó acerca de la función del arito en la boca y More respondió: “Para dar placer”.

Más tarde, la amiga de More Rial se molestó porque uno de los seguidores consultó si a la ex de Ambrosioni le interesaba estar con alguien de su mismo sexo: “¡No! ¿Cómo va a estar More con una chica?”, expresó la amiga y More la interrumpió diciendo: “No, chicos. Me encanta la pi...”, dijo sin demasiadas vueltas.

“¿La tragan o la escupen?”, indagó otra persona y la mediática respondió: “Ya lo dijimos el otro día. Depende con quién. Si hay amor, se traga, Si no, escupiendo”, finalizó.