Julieta Prandi fue denunciada por su ex

Los problemas relacionados con el divorcio y separación de bienes entre Julieta Prandi y su ex Claudio Contardi parecen no tener fin.

Luego de que en 2019, la modelo argumentara que “volvió a nacer” luego de realizar una denuncia por violencia familiar contra su ex marido, ahora las denuncias recayeron sobre la rubia que no permite que Contardi vea a sus hijos.

Con un reclamo por la cuota alimentaria, Prandi le exige a su ex pareja más de 100 mil pesos en alimentos que nunca recibió.

Pero ahora se conoció el reclamo de Contardi para ver a sus pequeños hijos de 9 y 4 años. En el programa “Hay que Ver” (El Nueve), Fernanda Iglesias accedió a un documento de la causa. El acta que presento Claudio Contardi establecía que los hijos de la pareja debían ser trasladados el domingo a su domicilio en Escobar el domingo y eso nunca sucedió. Además, aseguró que no tiene comunicación con los niños y que Prandi no responde sus llamados. El empresario asegura "desconocer el bienestar de sus dos hijos".

Por parte de la modelo, su abogada Mariana Gallego dijo: "Fehacientemente no tenemos ninguna notificación ni por oficio de la policía, ni por cédula, ni por domicilio electrónico, ni por carta a documento. No tengo nada", dijo la letrada sobre los supuestos reclamos del ex de Prandi.

"No hay un régimen de comunicación vigente. Se está utilizando la resolución 703/20 que establece una semana con cada uno, nunca dejaron de tener contacto con ninguno de los dos progenitores. El más grande se comunicó con el papá, le explicó lo que le estaba pasando y como quería manejar con ellos el tema de la pandemia, el papá le dijo ok, está bien. Todo esto está resguardado y en virtud de la comunicación que tuvo el nene, que después le pasó el teléfono a la mamá y las abogadas hablaron para fijar un nuevo régimen de comunicación que se base en las necesidades de los nenes", informó Gallego.

"Si en el medio de todo esto Contardi fue e hizo una denuncia para la comisaría fue más para la foto que otra cosa, siendo completamente honesta", aseguró la abogada y agregó: "Contardi no fue a buscar a los hijos porque, en parte, el nene así se lo pidió. La primer causa que acredita que hay un impedimento de contacto es ir, tocar la puerta, y que te nieguen a tus hijos y eso no pasó, él nunca los fue a buscar"

En esta misma línea, Karina Barrio, su abogada de siempre, contó a Radio del Plata: "Los chicos estuvieron un mes con Julieta porque su padre no tenía servicio de internet en la casa donde vive y como ahora las clases son virtuales, no podían hacer sus tareas sin esa herramienta. Sobre todo el mayor, que tiene 9 años. Luego, cuando eso se solucionó, fueron una semana a la casa de Contardi y ahí hubo algunos problemas. Además, los niños no estaban a gusto viviendo con su padre y el más chiquito fue sacado en varias oportunidades y no al parque a jugar, sino a hacer trámites con el padre. Mientras que el más grande se quedaba haciendo sus tareas virtuales y todo esto lo contaron los niños. Por eso hablé con la abogada de él para ver cómo lo resolvíamos porque los chicos no querían volver a la casa del padre y la idea no es separarlos".