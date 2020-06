La ex gran hermano que sorprendió en las redes con su pose sensual

¿Te acordás de Osito de GH?, volvió de manera triunfal, con un posteo que la rompió en Instagram. Se trata de Jesica Gómez, la ex participante de una de las ediciones de Gran Hermano, compartió en su cuenta una foto en ropa interior y recibió decenas de elogios.

Noticias Relacionadas El apretado body de Romina Malaspina que incendió las redes

En su última publicación, la actriz desplegó toda su sensualidad posando recostada sobre el piso luciendo un conjunto de ropa interior de color negro y unas botas con taco.

Tras su participación en Gran Hermano, Jesica Gómez se dedicó a la actuación: “Hice muchas cosas. Teatro, infantiles en canales de cable. Más que porque me gustaba lo hice porque todos me decían que yo daba ‘aniñada’ y podía llegar a funcionar. No sé si realmente era lo que me apasionaba. Me encanta la comedia”, señaló a TN.

Noticias Relacionadas Ivana Nadal causó infartos con una foto en ropa interior

La exparticipante del reality utilizó su perfil de Instagram para publicar un video en el que se la veía realizando la coreografía del “Baile del Osito”, el tema que le compusieron para ella.

Noticias Relacionadas Florencia Peña: sexy y futurista en las redes sociales

“13 años después!!! Los sigo amando a casi todos jajaja #gh2007 En cuarentena con uds siempre“, escribió junto a la publicación. En ella se puede ver que usó la plataforma Tik Tok para grabar el antes y el después.