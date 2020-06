Martín Insaurralde y el duro pronóstico sobre su salud

Días atrás Martín Insaurralde confirmó, a través de su cuenta de Twitter que tenía coronavirus, inmediatamente, el intendente de Lomas de Zamora por ser paciente de riesgo quedó internado y aislado en un hospital.

Además de haber padecido cáncer y tener asma, el marido de Jésica Cirio sufre una “disminución en su capacidad respiratoria” y por este motivo está siendo tratado con “plasma de convaleciente” de pacientes recuperados de Covid-19.

Uno de los médicos del equipo de Alberto Fernández, Luis Cámera dijo acerca del estado de salud de Insaurralde: “Está difícil la situación de Martín, si en 48 horas no mejora irá a terapia intensiva”, comenzó diciendo.

Di positivo de coronavirus. Como sociedad, hoy atravesamos el momento más difícil porque nos acercamos al pico de contagios. Les pido que se cuiden y que tratemos de minimizar el riesgo entre todos y todas. Por favor, quédense en sus casas todo lo que puedan. — Martín Insaurralde (@minsaurralde) June 12, 2020

Luego agregó: “Es complicado, yo ya me lo veía venir. Tiene 48 horas, no más, que tiene que responder al tratamiento, porque si no la situación se va a complicar y va a terminar en terapia intensiva”, dijo el profesional.

Luego de las declaraciones de Cámera, el hospital donde se encuentra internado el funcionario emitió un comunicado sobre el tratamiento al que está siendo sometido el intendente:

“El tratamiento se enmarca en lo dispuesto por la Provincia de Buenos Aire para casos de coronavirus que presenten complicaciones respiratorias y tengan factores de riesgo preexistentes. Ayer el equipo médico de Lomas de Zamora detectó en el examen diario a Insaurralde una disminución en su capacidad pulmonar y procedió a activar el protocolo“.

“Lleva una semana con fiebre y sintomatología asociada y es asmático y padece además una insuficiencia renal. La intervención salió bien e Insaurralde recibió la transfusión de plasma en la sala de recuperación de quirófano y luego fue trasladado a la habitación donde continuará en reposo y aislamiento“.