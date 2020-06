Flor Peña publicó sus fotos más sensuales en la cama

View this post on Instagram

Tan difiu0301cil es contener la ansiedad en esta cuarentena como intentar salir digna en esta foto ud83eudd26ud83cudffcu200du2640ufe0f #sinfiltro . Les vuelvo a recomendar como cada semana el tratamiento que estoy haciendo con IP2 de la mano de la Doctora @csciales u00a1u00a1u00a1ES ESPECTACULAR!!! PARAR LA COMPULSIOu0301N ES POSIBLE!!! EL IP2 ES UN FITONUTRIENTE, CONFIABLE Y NATURAL; uno de los mayores descubrimientos para el control de peso. . ud83dudc49ud83cudffb Es una enzima extraiu0301da de un tipo de u201cpapau201d llamada IP2 que logra aumentar de forma natural un aminoau0301cido producido por el intestino que disminuye el apetito, dando el mensaje al cerebro de u201cestoy satisfechou201d. Por esta razou0301n disminuye la ingesta de alimentos, las tentaciones fuera de las 4 comidas y los atracones. u00a1Es muy importante tener un estilo de vida saludable! Este tratamiento disenu0303ado por la Doctora @csciales + ejercitar tu cuerpo y por sobre todo, mantener una mente positiva, es el combo perfecto para esta #cuarentena.