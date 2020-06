La sorprendente y sexy demostración de Ivana Nadal

Como de costumbre, Ivana Nadal sorprendió a sus seguidores de sus redes sociales, al demostrar un truco para aumentar el amor propio y la seguridad de uno mismo.

Este lunes la morocha compartió un video a través de su cuenta de Instagram en donde se mostró frente a un espejo sentada con la columna encorvada y escribió: “Realidad. Todas soy yo. Con segundos de diferencia. Con posturas diferentes y actitudes diferentes. En todas me amo. Y no me es fácil. Pero aprendo y disfruto el proceso. Date amor. Con y sin abdominales. TE LO MERECES”.

También este martes, la conductora volvió a referirse al tema del “rollito” de la panza y escribió: “Aceptación.

2 minutos para explicar un poquito más, que quise mostrar ayer con mis foto”, dijo la joven y, nuevamente, con estos consejos conquistó más aún a sus seguidores y seguidoras, personas comunes que, como todas, viven con prejuicios de esta sociedad que exige cuerpos perfectos a cualquier precio.

Algunos de los mensajes que llegaron a Nadal fueron: “Tan natural, tan hermosa”, “Eres bella, pero lo más bello es tu mente y tu forma de pensar”, “Me alegraste el día”, entre otros.

La morocha demostró, una vez más, a sus fanáticos que una buena postura, una amplia sonrisa y mucho amor propio pueden transformar a una persona de un momento para otro.