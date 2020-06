Loly Antoniale y su inminente regreso a Argentina

View this post on Instagram

Si tuviera que elegir cuu00e1l fue mi mejor temporada, sin dudas diru00eda que fue cuando @flordelave creu00f3 la obra Y DONDE ESTu00c1 EL MAFIOSO??? Los mejores recuerdos de ese verano!!!! Gracias Flor por haberme dado la oportunidad de estar en ese espectu00e1culo y por estas fotos que me enviaste ud83eudd17TE QUIERO MAMAZAu2764ufe0f - - -Cuando se u201cnormalicenu201d las cosas, deberu00eda hacer teatro ??? Que opinan??