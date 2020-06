Nació Abril, la hija del Polaco y de Barby Silenzi

Con todas las medidas sanitarias y cuidados recomendados, El Polaco y Barby Silenzi recibieron a Abril, su primera hija en común, en un complicado panorama del coronavirus en Buenos Aires.

A través de sus redes sociales, los orgullosos papás compartieron una foto del momento del nacimiento y comentaron: "Hoy es uno de esos días que no me voy a olvidar jamás .. en un momento que el mundo está cambiando y están pasando muchas cosas ... hoy 1 de junio de 2020 nace mi tercer princesa y mi corazón explota de alegría .. compañera , amiga , novia ... mi amor @barby_silenzi te amo me haces muy feliz .. se las presentamos ella es #ABRIL ", escribió el cantante emocionado.

A partir de ahora, la familia se agrandó y una nueva mujercita llega para alegrar a todos en medio de la pandemia. A Abril la esperaron ansiosas sus hermanas Elena, la hija de Silenzi con Francisco Delgado, y Sol y Alma, las hijas del Polaco con Karina La Princesita y Valeria Aquino.

Por su parte, la flamante mamá días atrás compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales: "Llega un momento en la vida en que la palabra 'diversión' no significa ir de fiesta en fiesta, volver a casa a las 5 de la mañana o pensar sólo en uno mismo. Divertirse significa ver una película de dibujos animados, cenar en familia, contar cuentos antes de ir a dormir, abrazos y besos que no tienen fin, tener la casa patas para arriba, ir a la cama a medianoche agotados. Ser padre o madre no te cambia, sólo te transforma en una mejor persona”.