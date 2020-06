Jorge Rial anunció que dejará Intrusos

Luego de la confirmación de que el jefe de iluminación de América diera positivo para COVID-19, Jorge Rial anunció este viernes que dejará de asistir al piso de “Intrusos” (América) y se quedará en su casa con conexión virtual como hizo al comienzo de la cuarentena.

El temor del conductor llegó cuando el número de los infectados de coronavirus comenzó a crecer en los canales de televisión, sobre todo el ejemplo de Telefé que ya tiene seis casos.

Jorge Rial al comienzo de su programa manifestó: "Tomé la decisión de guardarme en mi casa. Dejemos de creernos imprescindibles. No es fácil, lo sé, porque nuestro ego es enorme y el maquillaje nos entra por los poros y se nos queda en el corazón. Somos imprescindibles en nuestras casas. Yo tengo una mujer, cuatro hijas, un nieto. Volví a Intrusos porque creía que tenía que estar y quería venir, pero damos entretenimiento y no somos la vacuna contra el Covid ni antibióticos. Consulté con mi médico, con mi psicólogo y con mi familia y mis compañeros y me voy a quedar en casa. Sé que es una mierda la cuarentena, pero llegamos así hasta acá gracias a la cuarentena", anunció el periodista.

Luego el conductor se refirió al caso positivo del canal: "Nos tocó a nosotros, ya nos había rozado pero ahora está acá. Y estamos todos cagados, con miedo. Hay que tomar conciencia. Ahora que el virus entró en la tele y en la política y tiene rostro, mete miedo. Somos todos potenciales víctimas, así que nos tenemos que cuidar".

"No somos imprescindibles los que hacemos televisión. Los imprescindibles son los médicos, enfermeros, los que están en la primera línea de fuego y hay que agradecerles lo que hacen con nosotros a pesar de los miserables sueldos que ganan desde hace años. Creíamos que éramos inmortales, que nos inmunizaba hablar del tema y nunca nos iba a tocar esto", agregó Rial

"Entiendo que necesitamos el show pero ya nos toca a nosotros también. El virus no entiende de fronteras. Me parce de una bajeza absoluta ver quién hizo las cosas bien o mal. Y, chicos, ¿en el medio de la pandemia se juntaron para almorzar y hacer rosca política? Terminaron todos infectados", concluyó el conductor.