Miriam Lanzoni y el juego erótico con su novio

Con la llegada del coronavirus y la cuarentena obligatoria muchas parejas quedaron separadas físicamente por lo que debieron recurrir al sexo virtual para mantener la pasión.

Si bien este no es el problema por el que pasó Miriam Lanzoni, la actriz implementó un sistema para “encender” a su novio Christian Halbinger de una manera muy particular.

En comunicación con Trasnoche 26 la ex de Alejandro Fantino comentó: "Habilité un sistemita. Hay días en lo que él no está porque está con sus hijos, así que le preparo packs de videitos. De acuerdo a lo que él quiera yo le voy cobrando. Los dos necesitamos cosas, a él le está yendo muy bien en su laburo así que aproveché. A mí no me gusta que me den plata sin trabajar, así que me armé estos packs",comentó.

Luego dio más detalles: "Le mando fotos y videos, hay pelea también porque él a veces me pide que le mande más... pero él pagó por diez. Todo tiene un precio, le doy varios medios de pago. Puede ser en pesos, en dólares o a través de Mercado Pago", finalizó risueña la actriz.