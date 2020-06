Noelia Marzol contó cómo se incentiva para las funciones de “Sex”

Siempre sexy y sensual en las redes sociales Noelia Marzol “revienta” cabezas en la obra “Sex Virtual” de José María Muscari cuando, mediante el pago de una entrada, interactúa con los fanáticos que la eligieron a ella entre el resto del elenco.

De novia con el jugador de fútbol Ramiro Arias desde octubre de 2019, la rubia contó cómo comenzó la relación con el joven de la Primera B Nacional: “Me vino a ver a Sex, yo lo vi entre el público, y como por guion tengo que interactuar con la gente lo incorporé en varias secuencias. Siempre lo agarraba a él. Al terminar la obra me escribió por Instagram, pero no le di mucha cabida porque me dijo que era jugador de fútbol. Me dijo que me fue a ver a mí a la obra, pero eso es incomprobable. Al fin de semana siguiente volvió a vernos, y se quedó esperando a que termine de comer con todo el elenco...”, comentó.

Luego la relación prosperó y, en plena cuarentena la pareja comparte la casa de la actriz. Por si fuera poco, Arias oficia de camarógrafo cuando la actriz interactúa con el público de una manera osada.

En el programa “Almorzando con Mirtha Legrand” (El Trece) Marzol comentó la obra teatral de la que participa: “Tuvimos que reinventarnos y hacer la obra virtualmente porque es la única posibilidad que tenemos los actores de ejercer nuestro trabajo”, dijo.

Luego agregó: “Es un mundo completamente diferente, porque hay que adaptar los cuartos de nuestras casas, ponerles luces, armar el personaje en casa. Pero cuando abrís la puerta del baño ya estás en el escenario. Es rarísimo. Otra cosa que me pasa es que interactúo mucho con mi pareja porque es el que me está grabando y ayudando de forma permanente. Si no, no tengo posibilidad de filmarme”, continuó la artista.

Reconociendo la ayuda de su novio la rubia comentó: “Me tendría que haber armado con trípodes o cosas sola, si no, sería imposible hacer lo que hacemos sin ayuda”.

Para cerrar Noelia Marzol afirmó: “Extraño mucho el aplauso de la gente”. Inmediatamente Juana Viale bromeó: “Termina la función o sesión, se apaga la cámara, ¿y es chau directamente? Y acabaste… ¡Acabaste la sesión!”.