Calu Rivero recibió al verano completamente desnuda

Mujer decidida. Mujer libre. Mujer con autonomu00eda. Mujer deseante. Mujer sexual y no sexualizada CAMINO A SERLA ud83dudc9c. . Determined woman, Woman with autonomy, Desiring woman, My body is a vehicle for my freedom, I see myself as a free subject rather than as the object of societyu0026#39;s gaze. . u201dOne is not born, but instead becomes, a womanu201d #simonedebeauvoir #compostourdignity #woman #compostsex #inspirationalquotes #beauvoirinlove . Photographer : Sarah Willmeroth @sarahwillmeroth Stylist: Chris Boua @doptimiste Producer : Zacky @savezacky Art Director: @PHOENIX_STUDIOART_ Creative image retouch : Denno Gamboa @DENNOGAMBOA General Art Production @polisview