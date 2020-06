Martín Insaurralde está mejorando luego del plasma

Luego de la noticia del contagio de coronavirus por parte de Martín Insaurralde, el Intendente de Lomas de Zamora y esposo de Jésica Cirio muchos se preocuparon por haber estado cerca del funcionario.

Con un cuadro complicado, Insaurralde recibió plasma en el Hospital de Lavallol, y mucho mejor de salud este domingo, por el Día del Padre, conversó con Gerardo Rozín, en La Peña de Morfi.

Desde su aislamiento el funcionario comentó que está recibiendo el tratamiento correspondiente: “Quiero empezar por el final: anoche pasé mi mejor noche, la número once, y hoy me siento bárbaro, con la capacidad pulmonar ya desde ayer bárbara, con buena oxigenación y ningún dolor muscular ni de garganta”, dijo el marido de Jésica Cirio.

Habló además, del difícil momento que atravesó debido a la enfermedad que no da tregua. “El miércoles fue el día del quiebre de la enfermedad en el que se me había reducido la capacidad pulmonar”, explicó conmovido quien la semana pasada tuvo un parte muy complicado de parte de sus médicos.

“El miércoles a la noche me hicieron una pequeña intervención quirúrgica porque no tengo buenas venas para poder recibirlo y me transfundieron plasma y corticoides”, comentó y agradeció al INCUCAI y a las autoridades de la provincia de Buenos Aires.

"Estoy feliz porque creo que fue una lucha que valió la pena…Dejame decirle a la gente que cuando pasa por estas cosas, primero lo mejor es cuidarse, que a cualquiera le puede pasar. Yo he tomado todos los recaudos necesarios, pero por mi actividad tenía roce con muchas personas”, reflexionó.

“Hasta que no haya una vacuna hay que cuidarse”, finalizó el funcionario.