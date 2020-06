Romina Malaspina deslumbró con su look apretado

View this post on Instagram

1ufe0fu20e3, 2ufe0fu20e3, 3ufe0fu20e3 ou0301 4ufe0fu20e3? Hoy en LAM @losangeles_ok ud83dudd25ud83dudd25ud83dudd25 Total look @minervashop1 Hair Style @leo_vallejo1 Styling @chofziulys la nuu0301mero UNO del paiu0301s ud83eudd29ud83dudc57ud83dudc62 Ph mi community u2764ufe0f @byniqo