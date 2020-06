Sol Pérez impactó en Instagram con un vestidito a rayas

Luego del escándalo por el look de Romina Malaespina en el noticiero de Canal 26, muchas conductoras cayeron en la misma bolsa y fueron criticadas desde otros medios por los looks elegidos en cada programa y la libertad que daba el canal en este aspecto.

Sobre el top transparente de la ex Gran Hermano, Pérez opinó: "Por respeto a la audiencia, yo no usaría ese top. Sí con un top abajo. Hay límites. Podes ir con ropa sexy pero no mostrando las tetas. Lo sucedido baja el precio de todos los que trabajamos ahí. Importa que hablen de tu trabajo y no de lo que usás", comentó.

"Me parece mal que nos metan en la misma bolsa. No tiene nada que ver lo intelectual con lo que uno se pone. Se encargará el canal de decirle si pasó el limite", opinó Sol Pérez sobre Malaspina.

Esta semana, la rubia arrancó bien arriba invitando a sus seguidores, a través de su cuenta de Instagram, a seguirla en el canal de noticias.

Con un vestidito a rayas blanco y negro, como es su costumbre, Sol emocionó a la audiencia con una prenda ajustada que dejaba ver sus pronunciadas curvas.