Imitando a Malaspina, Edith Hermida se puso un top muy translúcido

Durante la edición del pasado martes 23 de junio, del programa televisivo "Bendita", que es emitido por Canal 9, la conductora Edith Hermida se puso el polémico top que estuvo en boca de todos luego de que la modelo Romina Malaspina lo utilizara para realizar la conducción del noticiero de Canal 26.

Hermida sorprendió a sus compañeros de trabajo y a todos los televidentes que estaban atentos a este programa televisivo, al concurrir al estudio vistiendo un top similar al que desató la polémica protagonizada por Romina Malaspina. Esta prenda es totalmente translúcida y deja apreciar pefectamente los atributos de Hermida.

En relación a esto Beto Casella, que participa del programa mediante una videollamada desde la comodidad de su casa, elogió el cuerpo que tiene Edith. “Te queda mejor que a ella. Edith se impuso el desafió y lo cumplió. La quiero ver a Romina a la edad de la Chiru”, manifestó.

Todo esto comenzó cuando el pasado lunes Hermida se quejó de que a ella nunca la consideran como una "conductora hot" y manifestó que ella se animaba a ponerse las mismas prendas que las demás modelos. “Cuando hablan de las conductoras hot de Canal 26, a mí nunca me ponen. Me ningunea todo el mundo. Yo me animo a ponerme la misma ropa que ella. El otro día dije: ‘Me voy a poner un top', pero no tengo ni uno”, contó la comunicadora.