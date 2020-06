Miguel Ángel Cherutti tiene coronavirus

En la mañana del miércoles se confirmó el contagio de un invitado al programa “El Precio Justo” (Telefé) luego de que la conductora Lizy Tagliani diera positivo para coronavirus.

Se trata de Miguel Ángel Cherutti quien participó el 12 de junio del programa de entretenimientos.

Sorprendido por el resultado del hisopado, Cherutti comentó en un programa de América: “Estoy shockeado. Ahora tengo que esperar cinco días. Soy asintomático, de eso no hay dudas porque yo no sentí nada, fiebre ni nada por el estilo. Me siento bárbaro. Ahora hay que controlar a mi esposa y a mi hijo Santino, que también están bien. Yo estoy en un lugar aislado totalmente”, afirmó el humorista.

Luego agregó: “Me cuidé mucho. Yo soy muy positivo pero estas cosas me bajonean, soy muy sensible. Es por mi hijo y mi mujer, que quiero que estén bien... Estuve tres meses encerrado y solo salí para ir al programa. Estoy muy cerca del canal y por eso accedí a ir. Por la buena onda que siempre tienen ellos conmigo y porque uno se gana un manguito. Me shockeó porque yo no sentía anda y estaba esperando resultado negativo...” cerró.