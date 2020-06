Baby Etchecopar fue amenazado luego de almorzar con Juana Viale

Luego de participar en el programa “La Noche de Mirtha” (Canal Trece) y almorzar junto a Juana Viale y a tres periodistas más, Baby Etchecopar confirmó que recibió amenazas por sus dichos en la noche del sábado.

Juntoa sus compañeros de Radio Rivadavia Eduardo Feinmann, Oscar González Oro y Fernando Carnota, el periodista dijo que “Cristina Kirchner es el cáncer de la Argentina” y, a partir de esa afirmación, comenzó el problema.

Hace horas, Etchecopar contó que fue amenazado y sabiendo quién fue el responsable, el periodista no quiso decir su nombre: “En estos momentos, me pidió mi abogado que lo diga, está trabajando la policía contra una amenaza que he recibido” contó en su programa.

Noticias Relacionadas La sexy Magui Bravi dio negativo al test de coronavirus

“Avisé a la policía con nombre y apellido de alguien que por supuesto va a ser denunciado” dijo el conductor y agregó: “Por ahora, no quiero decir de quién se trata para no darle entidad a un inexistente”.

“Esto es lo que sufrimos por pensar diferente” dijo Baby y se molestó por lo que sucede en las redes sociales. “Ahora reaparecieron los troll y ponen “Baby Etchecopar el patrón de la misoginia”. Miren: yo trabajé con muchas mujeres, y me gustaría que les pregunten a ellas cómo soy y que trato les di. A todas” contratacó.

“Mi abogado me dijo “vos no tenés que pedir perdón por nada, pero soy un caballero y ya le pedí disculpas y lo vuelvo a hacer” argumentó, para luego explicar que “cómo voy a desear que alguien tenga cáncer si es una enfermedad que mató a mi mujer y lo sufrió mi hijo“.

“Lo que dije lo dije en un sentido figurado: esa enfermedad a veces vuelve, y cuando vuelve es más destructiva y hace más daño. Vuelve peor. Lo mismo pasa en la Argentina. Eso fue lo que quise decir” remarcó Baby.

Hace unas horas el periodista de Radio Rivadavia fue esperado en la puerta de su trabajo por Eze Guazzora, un periodista que va a buscar a otros colegas con los que no acuerda en sus opiniones con un micrófono en la mano y una cámara encendida. El joven esperó a Etchecopar y le hechó en cara sus dichos en Canal Trece pero no obtuvo ninguna respuesta del periodista amenazad o que se subió al auto y no dio importancia a los reclamos de Guazzora.