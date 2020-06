Con terrible delantera, Canal 26 goleó a TN

Luego de la polémica por el osado look de Romina Malaspina con su top traslúcido en el noticiero del prime time, la señal le ganó a importantes canales de televisión y festejan el logro en las redes sociales.

En la noche del jueves, el noticiero que sale de 20 a 22 horas y que es conducido por Sol Pérez logró picos superiores a la audiencia de TN Central, el segmento de Nicolás Wiñazki para el Grupo Clarín.

Según información del portal Puro Rating en base a las estadísticas de Kantar Ibope Media, Canal 26 hizo hasta 5 décimas más que Todo Noticias, mientras que la brecha con La Nación + y Crónica TV se amplió por momentos a más de un punto.

La gran noticia de la suba en el rating fue celebrada por Sol Pérez quien compartió las cifras en las redes sociales: “Tenemos un buen producto. Confío en mi trabajo, pero mucho más en mi gran compañero”, comentó la chica del tiempo en Twitter.

Gracias uD83DuDE4FuD83CuDFFE ?? https://t.co/pP1nQfUMvK — Maria Sol Perez (@SolPerez) June 25, 2020

Con respecto al programa de Romina Malaspina también dio pelea y pudo ganarle, por momentos, a TN. Si bien la ex Gran Hermano no hizo referencia directa al triunfo por la audiencia, compartió mensajes para los que la critican por exhibir su sensualidad en la pantalla: “Como les afecta al ego no ser más el centro de atención. Sorry, es que volví a la Argentina. Besitos para todas, mírenlo por TV. A mi salir en tetas me empoderó aún más. En cambio a ustedes sus críticas las hizo más ridículas aún de lo que ya eran. Y es por eso que siempre se ríen de ustedes”, escribió la rubia en la red del pajarito.