Belén Francese relató el gesto de una vecina que la ayudó

Luego de insultos y acusaciones por parte de dos vecinas que le echaban en cara haber estado “esparciendo” en virus en el edificio donde vive, Belén Francese resaltó el gesto de su vecina Eva y lo compartió en las redes sociales.

La modelo se contagió luego de participar del programa “El Precio Justo” (Telefé) y luego contagió también a su novio mendocino con quien comparte el aislamiento.

Gente BRUTA! IGNORANTE la Cholula conventillera vecina 1 o 2 ! Mál informada/s que no se quienes SOON ?? Da la cara o den Le ACLARO Delivery me lo mandan en helicóptero? Y el encargado y su compañero! Ya estaban contagiados de ANTES. Bsos y hagan algo por sus vidas ! Sigue! — Belen Francese (@belufrancese) June 25, 2020

Si bien Francese fue cuestionada por sus vecinos cuando el resultado de su hisopado fue público, ahora otra vecina llamada Eva levantó el ánimo de Belén quien no dudó en compartir en las redes sociales el gesto de la mujer.

A través de su cuenta de Twitter, la rubia escribió junto a una foto: "Vale rescatar, así no entran todos en las misma bolsa por una o dos quilomberas, a mi vecina Eva, amorosa. Me dejó en la puerta de mi casa estas empanadas caseras, riquísimas. Que ya me comí una. Y no paré de recibir mensajes de muchos vecinos en contra de los 2 o 3 patetic show. Besos", escribió Francese.