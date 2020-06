Enteráte quiénes serán los invitados de Juana Viale y Andy Kusnetzoff

View this post on Instagram

u00a1Grandiosa ediciu00f3n de #MesazaEnCasa con @juanavialeoficial! Gracias a los invitados por la informaciu00f3n. . Roly Serrano @rolyserrano Fabiana Cantilo @fabitacontentau00a0 Romina Gaetani @rominagaetani Juan Zemborain @juanzemborain @empujandolimites . u00a1Nos vemos el pru00f3ximo su00e1bado por @eltrecetv!