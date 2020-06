C5N confirmó su primer caso de coronavirus

View this post on Instagram

Hola a todos! Ahora que ya me siento mejor y que tengo el resultado en mano quiero contarles que di positivo de COVID- 19. Afortunadamente estoy bien, cumpliendo el aislamiento correspondiente en un hotel de Palermo. El mieu0301rcoles comenceu0301 a tener dolor de garganta y fiebre (nunca supereu0301 los 38 grados). El jueves se sumou0301 dolor de cabeza y muscular. En ese momento llameu0301 a mi prepaga y se activo el protocolo. El viernes al mediodiu0301a me hicieron el hisopado en Rossi y esta tarde recibiu0301 el resultado. Gracias a todos por los mensajes y el carinu0303o. Se siente ud83dudc97 Cuiu0301dense mucho! Ya vemos que este virus se expande rau0301pido y es impredecible. Seamos pacientes y comprensivos con el nuevo periodo de cuarentena mau0301s estricto que comienza en los prou0301ximos diu0301as. Hagamos el esfuerzo ud83dude4f... por el bien tuyo, miu0301o, de todos!!! Los quiero mucho! Pd: la foto es de esta tarde en el balcou0301n. Me gusto la metau0301fora de la luz al final del tuu0301nel ud83dudcaaud83cudffb