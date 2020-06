Famosa actriz repudió la represión policial a miembros de la comunidad Qom

View this post on Instagram

Luis Espinoza y la comunidad QOM merecen justicia ud83dudc94 En Tucumau0301n la policiu0301a asesinou0301 a Luis Espinoza e intentou0301 desaparecer su cuerpo. Y en Chaco tambieu0301n la policiu0301a atacou0301 a una familia de la comunidad QOM de manera brutal y dos chicas reportaron abuso sexual por parte de ellos habieu0301ndolas rociado con alcohol y amenazado de muerte. Por supuesto que hay profesionales excelentes que trabajan para defender nuestra seguridad, pero esta gente tambieu0301n es parte de la policiu0301a y tiene que estar presa. Repudio total por estos criu0301menes por parte de los que estau0301n para cuidarnos. Todo mi respeto hacia la comunidad QOM y todos los pueblos originarios. NO NOS QUEDEMOS CALLADOS POR FAVOR. @alferdezok