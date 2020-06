¡Insaciable! La alocada rutina sexual de Mónica Farro

View this post on Instagram

Hace tiempo que no subo fotos con vos @trainerlean ud83eudd17 esta cuarentena nos cambiu00f3 x completo, no xq no haya amor o xq estemos mal, simplemente xq no nos extrau00f1amos, estamos juntos todo el du00eda nos vemos 24-7 estu00e1bamos acostumbrados a vernos poco y necesitarnos mucho, extrau00f1arnos, pasar fines de semana separados x trabajo y eso genera necesidad de uno, hoy ya no existe eso hoy ya todo molesta ,fastidia, ya no es todo color de rosaud83cudf39, pero lo bueno es que a pesar de todo esto te elijo una y mil veces mu00e1s. TE AMO u2764u2764