Se filtraron videos eróticos de Noelia Marzol

Luego de que la cuarentena cerrara todos los teatros y las obras en cartel se bajaran, el director José María Muscari adaptó su obra “Sex Vivi tu Experiencia” y la pasó a formato virtual para que todos aquellos que no pudieron disfrutarla, lo hagan desde su casa previo pago de una entrada.

Noticias Relacionadas Diego Ramos y su video sexual prohibido en las redes

Los protagonistas, envían material erótico a los usuarios que adquieren su ticket, pero con esta modalidad se corre el riesgo de que el material sea grabado y luego difundido así como pasó hace unos días con un video de Diego Ramos, también actor de la obra.

En el caso de Noelia Marzol, quien tiene como camarógrafo a su novio Ramiro Arias, se la vió a la modelo y actriz luciendo distintas prendas de ropa interior desde el encaje rojo hasta el cuero negro, al mejor estilo sadomasoquista, publicó el sitio Exitoína.

En topless la bailarina, tirada en su cama, se pega con un látigo en su cola y se toca de manera sensual. Luego baila con un enorme oso de peluche y nuevamente cambia su atuendo pasando del negro al rosa.

También, en otro momento, se divirtió con un juguete sexual y comenta: “A mí me calienta esto de tenerla tan cerca y chuparla de vez en cuando”.

También la rubia comenta en el video: “Hace un tiempo me empecé a dar cuenta de que me calienta mucho, pero mucho, que me miren tener sexo. ¿Entonces qué hice? Le propuse a mi pareja que vayamos a esos lugares en los que se puede coger adelante de mucha gente. Todos te miran y vos podes mirar al otro. Es muy divertido. Si no lo hicieron nunca, háganlo, experiméntenlo. Ahora no porque estamos en cuarentena, pero háganlo”, relata la actriz en medio de su actuación.

“Estoy muy encendida, así que les propongo lo siguiente. ¿Por qué no suben una historia arrobando a @vivituexperienciaok con el hashtag #SexVirtual y me hacés la pregunta más hot que se te ocurra?”, les solicita la artista a sus espectadores para invitarlos a participar, con quienes además dialoga a través de la plataforma Periscope.

El director de la obra, luego de la viralización de los videos, fue entrevistado por Horacio Cabak y dijo: “¡En Sex Virtual todo está CALIÉNTEMENTE calculado! La experiencia es muy amplia, no se reduce a algo que algún gracioso pueda viralizar. ¡Es como sentir que vieron algo de lo que pasaba en el teatro porque en una nota de tv muestran imágenes!”, cerró Muscari.