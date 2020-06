En su debut en América Marcela Tauro destrozó a Jorge Rial

Este lunes Marcela Tauro debutó en el programa de Alejandro Fantino en las tardes de América.

Luego de su polémica salida del programa en donde estuvo casi 20 años, la periodista se refirió a la pelea que tuvo con Jorge Rial al aire y por la que se desencadenó el final de la relación tanto laboral como personal.

En comunicación con el ciclo radial “Esto no es Hollywood”, Tauro contó su versión sobre la pelea con el conductor de “Intrusos”: "Rial me maltrató. Ahí sentí el click, y dije '¿Por qué me está pasando esto? Bueno, esto se terminó, no va más' ", recordó la panelista.

Luego Marcela Tauro se refirió a las negociaciones que tuvo con el canal América para analizar su continuidad y en qué ciclo porque ya no tenía intenciones de quedarse en el programa de chimentos: "La propuesta era volver a Intrusos, no me dieron otra opción. Y yo ya no podía, era un ciclo cumplido. Hablé con la producción y estuvimos de acuerdo. La idea era que me iba a tomar dos meses de vacaciones, y poder aparecer en otros canales", comentó.

Finalmente, fue Alejandro Fantino quien pidió por la periodista para sumarla a su equipo de trabajo a lo que ella aceptó de inmediato. Luego de enteró que Fabián Doman también la quería para “Intratables” en las noches de América y Mariano Iúdica para “Polémica en el Bar”.

Con todo solucionado, Marcela Tauro, a gusto con su nuevo puesto en la programación del canal comentó: "El cambio lo noté para bien. Este es un año raro, mientras me divierta está bárbaro ", cerró la panelista.