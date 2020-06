´¿Preso? Preso las pelotas´: la respuesta de Maradona al pedido de sus hijas

Este lunes Diego Maradona sorprendió al grabar un video casero en donde salió a responderle a Fernando Burlando, abogado de su ex mujer Claudia Villafañe y de sus hijas Dalma y Gianinna sobre la versión de que el Diez estaba “privado de su libertad” por su entorno.

Noticias Relacionadas ¡Implacable! Diego Maradona salió a criticar a Dalma y a Gianinna

Sentado en el living de su casa, el ex director técnico se mostró con las manos atadas con una cinta de papel y dijo con tono irónico: "Ay, no sabía que estaba preso.... ¿de verdad? No sabía, de verdad”. Luego de estas primeras palabras, Maradona rompió la cinta en sus manos y dijo: "Miren lo preso que estoy, esto (señalando las cintas) es de una torta que se hizo acá en casa. ¿Preso? preso las pelotas".

Todo comenzó la semana pasada cuando se viralizó un video que mostró a Maradona bailando con Ojeda en un estado preocupante.

Luego de esa filmación Gianinna Maradona habló con “Intrusos” (América) y manifestó estar preocupada por la salud de su padre y dijo que tenía la intención de llevar muchas pruebas sobre las adicciones de su padre frente a un juez para ayudarlo.

Todas las miradas, por el estado de Maradona, están puestas en el abogado Matías Morla quien ejerce un rol como el que tenía Guillermo Coppola hace años.

Pero Maradona sin hacer caso al pedido de sus hijas sólo piensa que lo que quieren es sólo dinero.