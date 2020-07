Romina Malaspina y un conjunto negro para el infarto

Romina Malaspina se está volviendo un clásico de todos los días a la altura de Sol Pérez, Cintia Fernández o Ivana Nadal. La conductora viene en constante ascenso con respecto a su carrera, gracias a su participación en el noticiero de Canal 26 y su actividad constante en redes.

Este martes, la modelo y ex Gran Hermano, compartió en su cuenta de Instagram su look para presentar las noticias y sus seguidores se volvieron locos. Con una vestimenta totalmente negra y con una particular mirada que cautivó a sus fanáticos.

Primero la joven publicó su conjunto a través de las historias en su perfil de Instagram. El mismo consta de un top y pantalón completamente negros, con tiras que corren alrededor de su vientre. Además, jugó con su mirada, la cual denota cierto misterio en las imágenes. No obstante, hace algunos minutos lo compartió como una publicación.

Noticias Relacionadas Wanda Nara inauguró el verano con una bikini infartante

“Detrás de 🎥❤️ ¿Cuál te gusta más? 1️⃣ ó 2️⃣”, escribió la joven periodista en su posteo. El mismo logró miles de “me gusta en cuestión de minutos y acaparó la atención de varios de los usuarios que la siguen en la plataforma digital. “Hermosa hermosa”, “Lindaa” y “¿Por qué no las 2?”, fueron algunos de los comentarios más destacados que recibió.